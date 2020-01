Die Polizei ermittelt Dreister Dieb greift in die Kasse

(Foto: Michael Hopper)

Samstagmittag, 18. Januar, betrat ein circa 50 Jahre alter Mann mit osteuropäischem Aussehen, der Deutsch mit ausländischem Akzent sprach, einen Friseursalon in der Pfarrstraße in Selb und entwendete in einem vermeintlich unbeobachteten Moment aus der Ladenkasse einen dreistelligen Bargeldbetrag.