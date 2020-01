20.000 Euro Schaden Zeugen für kuriosen Unfall in Hof gesucht

(Foto: Ursula Hildebrand)

Aufgrund der Verkettung unglücklicher Umstände ereignete sich am Donnerstagmittag, 16. Januar, auf der Ernst-Reuter-Straße in Hof ein Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstand. Die Polizei Hof sucht dringend Zeugen.