Rauchgasintoxikation Waschmaschine gerät in Brand – Hausbesitzerin verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. auf 18. Januar, kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Silberstein.

GEROLDSGRÜN Im Keller eines Einfamilienhauses geriet eine Wachmaschine in Brand und das Feuer zog auch einen danebenstehenden Wäschetrockner in Mitleidenschaft. Die Kellerräume wurden zudem stark verraucht. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und lüftete die betreffenden Räume. Die Hausbesitzerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.