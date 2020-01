Die Polizei ermittelt Auto in Nabburg zerkratzt – 3.000 Euro Schaden

(Foto: 123rf.com)

Eine 56 jährige Frau stellte ihren Pkw der Marke BMW am Freitag, 17. Januar, gegen 10.30 Uhr, am Hintereingang einer Gaststätte in der Schulstraße in Nabburg ab. Als sie zwei Stunden später wegfahren wollte, stellte sie fest, dass der Pkw auf der kompletten rechten Fahrzeugseite zwei tiefe Kratzer aufwies.