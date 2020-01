Ladendieb erwischt Leergut und Bier geklaut

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ging ein 29-jähriger Mann aus Wernberg am 17. Dezember 2019 in einen Verbrauchermarkt am Franzosengraben in Wernberg-Köblitz. Dort nahm er sich einen leeren Kasten und schob diesen in den Leergutautomaten.