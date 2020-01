Die Polizei ermittelt Kompletträder im Wert von über 2.000 Euro geklaut

(Foto: 123rf.com)

Aus einem Kellerabteil in der Goethestraße in Marktredwitz wurde in der Zeit zwischen dem 23. Dezember 2019 und dem 16. Januar 2020 ein Komplettradsatz, bestehend aus BMW-Felgen und Pirelli-Reifen, von unbekannten Tätern entwendet.