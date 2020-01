Einsatz in Thiersheim Häusliche Gewalt – 31-Jähriger muss bei der Polizei übernachten

Ein Fall von häuslicher Gewalt wurde am Donnerstag, 16. Januar, kurz vor Mitternacht aus der Arzberger Straße in Thiersheim gemeldet.

THIERSHEIM Eine 32-jährige Frau zeigt an, dass sie von ihrem 31-jährigen Freund und Lebensgefährten geschlagen und bedroht wurde. Er hatte ihr eine Kopfnuss verpasst und ihr mit umbringen gedroht. Weil der Mann auch gegenüber der Polizei uneinsichtig war und sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Arrestzelle verbringen. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.