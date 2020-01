Flurschaden Landebahn der Modellflieger in Kirchenlamitz beschädigt

Flurschaden von rund 500 Euro richtete ein Pkw-Fahrer auf der Landebahn der Modellflieger an.

KIRCHENLAMITZ Nach der Spurenlage führte der Pkw-Fahrer am Beginn und am Ende der Landebahn Schleuderübungen durch. Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Wahrnehmungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizei in Wunsiedel unter der Telefonnummer 09232/ 9947-0.