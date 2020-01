Zeitwert von etwa 42.500 Euro Mercedes mit Keyless-Go-Technik geklaut

In Altenstadt an der Waldnaab wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 14. auf 15. Januar, ein Pkw der Marke Mercedes mit einem Zeitwert von etwa 42.500 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen, die Beamten gehen von einem so genannten Keyless-Go-Fall aus.