Die Kripo ermittelt Kontrolle auf der A93 führt direkt zu Drogen und Waffen

Beamte der Polizeiinspektion Schwandorf bewiesen auf dem Weg zur Arbeit den richtigen Riecher. Auf der A93 bei Nabburg fiel ihnen ein, mit einem Pärchen besetztes, Auto auf. Nach erfolgter Kontrolle endete die Fahrt.

SCHWANDORF Am Donnerstag, 16. Januar, gegen 18 Uhr, befuhr ein Auto, das mit einem Mann und einer Frau besetzt war, die A93 in Fahrtrichtung Regensburg. Zur gleichen Zeit befanden sich zwei Polizeibeamte auf dem Weg zum Dienst. Da der Pkw offensichtlich in Schlangenlinien fuhr, entschlossen sich die Beamten den Pkw im Auge zu behalten. Nach Hinzuziehung einer uniformierten Streifenbesatzung erfolgte die Kontrolle im Stadtgebiet Schwandorf.

Der Fahrer des Pkw war den Beamten bereits aus diversen Rauschgiftermittlungen bekannt. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht, dass der 37-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss von Rauschmitteln führte. In der Handtasche der 20-jährigen Beifahrerin fanden die Polizisten versteckt circa fünf Gramm Crystal. Bei einer anschließenden Nachschau in der Wohnung fanden die Beamten bei dem 37-Jährigen weiterhin fünf Gramm Marihuana sowie mehrere Waffen und waffenähnliche Gegenstände.

Nach Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen. Beide müssen sich nun wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der 37-Jährige darüber hinaus wegen Zuwiderhandlungen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz.