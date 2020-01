Fahrer unter Drogeneinfluss Lkw schiebt Pkw 150 Meter vor sich her

(Foto: Eskymaks/123rf.com)

Ein Lkw-Fahrer übersah am Donnerstagmorgen, 16. Januar, auf der Bayreuther Straße in Amberg einen vor ihm fahrenden Pkw und schon ihn circa 150 Meter vor sich her, ohne es zu bemerken.