Ärgerlich Lkw-Fahrer muss dringendes Bedürfnis verrichten und sperrt nicht ab – 350 Euro, Karten und Personaldokumente weg

(Foto: Erwin Wodicka/123rf.com)

Ein 26-jähriger rumänischer Berufskraftfahrer meldete am Donnerstagnachmittag, 16. Januar, bei der Polizei seine Geldbörse als gestohlen. Er hatte am Parkplatz Bärenholz in Gattendorf seinen Sattelzug gestoppt, um ein dringendes Bedürfnis zu verrichten.