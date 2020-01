Polizei bittet um Hinweise Unbekannte beschädigen Toilettentür am Busbahnhof in Weiden

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Eine Türe im Untergeschoss des Busbahnhofs in Weiden wurde zuletzt das Opfer von Übermütigen. Wie Zeugen am Donnerstag, 16. Januar, in den Abendstunden mitteilten, wurde eine Aluminiumtüre im Untergeschoss des ZOBs, bei den Toiletten, in der jüngeren Vergangenheit beschädigt.