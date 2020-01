VPI Hof kontrolliert Nutzfahrzeuge Sattelzugfahrer seit Dezember ununterbrochen unterwegs

Die Spezialisten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Hofer Verkehrspolizei nahmen am Mittwoch, 15. Januar, im Bereich der Rastanlage Frankenwald auf der Autobahn A9 über den ganzen Tag hinweg Fahrzeuge des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs unter die Lupe.

BERG Von zwölf kontrollierten Fahrzeugen mussten acht beanstandet werden. Bei den überwiegend ausländischen Kraftfahrern wurden sechs Geschwindigkeitsverstöße und acht Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Unter anderem hatte ein 37-jähriger Spanier seine vorgeschriebene Wochenruhezeit von 45 Stunden deutlich verkürzt. Die dabei eingesparten 21 Stunden hatte er aber nicht, wie vorgesehen, zum Ausgleich später an eine andere Ruhezeit angehängt. Ein 52-jähriger Türke war mit seinem Sattelzug seit Anfang Dezember ununterbrochen in der EU unterwegs. Die Wochenruhezeiten hatte er dabei in unzulässiger Weise in seiner Fahrerkabine verbracht. Die Spedition hat sich damit die sonst anfallenden Hotelkosten für den Fahrer gespart.

Die ausländischen Kraftfahrer mussten ihr Bußgeld in Form einer Sicherheitsleistung vor Ort bezahlen. Die Verantwortlichen in der Spedition werden demnächst vom Bundesamt für Güterverkehr Post erhalten.