Zeugen gesucht Unbekannter stielt Gartengeräte im Wert von 500 Euro

Am Mittwoch, 15. Januar, in der Zeit zwischen 1 und 4 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter von einem Grundstück in Stopfersfurth, einem Ortsteil von Selb, mehrere Gartengeräte.