Anzeige erstattet Zwei Männer bringen bei der Einreise aus Tschechien Marihuana mit und werden bei Kontrolle erwischt

(Foto: abhbah05/123RF)

Bei Kontrollen in Schirnding am Mittwochnachmittag, 15. Januar, in den Einreisezügen von Tschechien kommend, bewiesen die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb den richtigen Riecher. Die Beamten entdeckten und beschlagnahmten geringe Mengen Marihuana bei einem 20-Jährigen aus Baden-Württemberg und bei einem 42-Jährigen aus Oberfranken.