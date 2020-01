Circa 2.500 Euro Schaden Sattellastwagen rangiert und fährt Straßenlaterne um – Zeuge verständigt Polizei

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Mittwochabend, 15. Januar 2020, rangierte ein Sattellastwagen im Wackersdorfer Ortsteil Alberndorf in der Straße „Am Richtfeld“ und fuhr dabei rückwärts mit seinem Sattelauflieger gegen eine Straßenlaterne. Diese wurde dabei erheblich beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Sattel-Lkw dann in Richtung Bundesstraße B85 davon.