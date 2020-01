Igitt Unbekannter verschüttet stinkende Flüssigkeit

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Eine übel riechende Flüssigkeit brachte ein noch Unbekannter an einem Anwesen in Ammerthal aus, woraus sich eine erhebliche Belästigung entwickelte und dann am Dienstagnachmittag, 14. Janaur 2020, die Polizei verständigt wurde.