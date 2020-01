Bei Zweifeln die Polizei anrufen Polizeiinspektion Schwandorf warnt vor Anrufen falscher Polizeibeamter

(Foto: HighwayStarz/123rf.com)

Sowohl am Dienstag, 14. Januar 2020, als auch am Mittwoch, 15. Januar 2020, ging bei zwei Schwandorfer Bürgern je ein Anruf von einem unbekannten Täter ein, der sich als Beamter der Polizeiinspektion Schwandorf ausgab und nach angeblichen Vorfällen in der Nachbarschaft fragte. Da die Bürger keine Angaben machten, legte der unbekannte Täter sofort wieder auf.