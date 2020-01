Vorbildlich verhalten Keine Spur von Undichtigkeit – Betrüger kommen mit ihrer Masche nicht weiter

Vorbildlich und clever verhielt sich ein schon älteres Ehepaar, das ein Anwesen in der Innenstadt von Amberg bewohnt, nachdem zwei Unbekannte an ihrer Tür geklingelt hatten und angaben, als Beschäftigte einer nahegelegenen Baustelle Undichtigkeiten am Dach des Hauses bemerkt zu haben.