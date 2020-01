Ermittlungen Sachbeschädigung durch Plakate und Aufkleber der „Identitären Bewegung“

Bisher Unbekannte haben im Stadtgebiet Weiden an verschiedenen Objekten Plakate der „Identitären Bewegung“ angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

WEIDEN Über Screenshots aus den Sozialen Medien wurde der Polizeiinspektion Weiden am 8. Januar 2020 bekannt, dass an diversen Örtlichkeiten Plakate und Aufkleber der „Identitären Bewegung“ befestigt wurden. Bei einer daraufhin erfolgten sofortigen Nachschau durch eine Streifenbesatzung konnten Aufkleber lediglich an zwei Stromverteilerkästen festgestellt werden. An den anderen Objekten stießen die Beamten nur auf Klebereste und einen Farbabrieb.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei Weiden um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im Zeitraum vom 6. bis 8. Januar 2020 verdächtige Personen beobachten, die im Zusammenhang mit der Anbringung der Plakate stehen könnten? Sämtliche Wahrnehmungen diesbezüglich sollen unter der Telefonnummer 0961/401-291 mitgeteilt werden.