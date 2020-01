Verkehrsunfall mit Verletzten 32-Jährige fährt auf bremsendes Fahrzeug auf

Eine 40-jährige Frau aus Oberviechtach fuhr am Dienstag, 14. Januar, gegen 7.30 Uhr, mit ihrem Pkw Renault die Bundesstraße 22 in Richtung Teunz.

TEUNZ Eine 40-jährige Frau aus Oberviechtach fuhr am Dienstag, 14. Januar, gegen 7.30 Uhr, mit ihrem Pkw Renault die Bundesstraße 22 in Richtung Teunz. An der Kreuzung mit der Kreisstraße 43 wollte sie links nach Niedermurach abbiegen und bremste ihr Fahrzeug ab. Dies übersah die nachfolgende 32-jährige VW-Fahrerin aus Oberviechtach und fuhr auf den Renault auf. Durch den Aufprall verletzten sich die zwei Frauen leicht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Teunz säuberte die Straße von den ausgelaufenen Betriebsstoffen.