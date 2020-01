Vernissage am 16. Januar Jahresauftakt zum Ausstellungsjahr in der Stadtgalerie Amberg

(Foto: Stadt Amberg)

Mit der Ausstellung „Zehn aus zehn“ startet die Stadtgalerie „Alte Feuerwache“ in das neue Veranstaltungsjahr. Hinter diesem Titel verbirgt sich eine Jubiläumsausstellung, mit der an all jene Ausstellungen wieder in der Erinnerung gerufen werden, die seit der Neukonzeptionierung in den Räumen stattgefunden haben.