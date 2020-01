Golf kracht in die Leitplanke Grüner Lkw nimmt Pkw die Vorfahrt und flüchtet

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Montag, 13. Januar, gegen 7.40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger VW-Golf-Fahrer die Bundesstraße B85, aus Richtung Schwandorf kommend in Richtung Bruck in der Oberpfalz.