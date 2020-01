Vorfahrt missachtet Kollision in der Kreuzung – 42-Jähriger leicht verletzt

(Foto: Ursula Hildebrand)

Ein 34-Jähriger aus Schwarzenfeld befuhr am Montag, 13. Januar, um kurz nach 18 Uhr mit seinem Audi A4 die Naabuferstraße in Schwandorf und wollte bei grünem Ampelsignal nach links in die Nürnberger Straße einbiegen.