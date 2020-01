Sachschaden 1.500 Euro Einbruch in Sanitätshaus in Burglengenfeld – Polizei bittet um Hinweise

(Foto: 123rf.com)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 9. auf 10. Januar 2020, wurde die Eingangstür eines Sanitätshauses am Strieglberg in Burglengenfeld aufgehebelt. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Gegenstände im Wert von 500 Euro. Der Sachschaden an der Tür beträgt 1.500 Euro.