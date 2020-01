Den Außenspiegel eines VWs trat ein bislang unbekannter Täter am Wochenende im Stadtgebiet Hof ab.

HOF In der Zeit von Samstag, 11. Januar, 16 Uhr, bis Sonntag, 12. Januar, 14.45 Uhr, trat der Unbekannte den linken Außenspiegel eines in der Moltkestraße geparkten VW Golf ab und entkam unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei Hof bittet unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.