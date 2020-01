Psychischer Ausnahmezustand Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz in Nabburg aus

In den Abendstunden des Montags, 13. Januar 2020, kam es im Südwesten von Nabburg zu einem polizeilichen Einsatz. Auslöser war ein Mann mit einer Waffe gewesen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der 32-Jährige konnte festgenommen werden.

NABBURG Gegen 17 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnanwesen in den Jägerring in Nabburg gerufen. Der Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und aggressiv gewesen sein. Ein Rettungsdienst war bereits verständigt worden. Zudem bestand die Mitteilung, dass der Mann im Besitz einer Schusswaffe sei. Die Polizei kam mit einer Vielzahl an Streifen zum Einsatzort und sperrte weiträumig um das Wohngebäude, indem sich der 32-Jährige aufhielt, ab. Es wurde umgehend versucht, mit dem Mann in Kontakt zu treten. Dazu war die Verhandlungsgruppe Oberpfalz hinzugezogen worden.

Um eine Fremd- und Eigengefährdung auszuschließen, waren Spezialeinsatzkräfte angefordert worden. Diese konnten den Mann am frühen Abend dann widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keiner verletzt.

In der Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Der 32-Jährige war in eine Fachklinik gebracht worden. Für die Dauer des Einsatzes war der Jägerring für den Verkehr gesperrt.