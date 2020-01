Anzeige erstattet Amphetamin in der Hosentasche und fertig gedrehten Joint dabei

(Foto: kaarsten/123rf.com)

Am Sonntag, 12. Januar 2020, um 16.40 Uhr, kontrollierten Streifenbeamte der Hofer Verkehrspolizei an der Rastanlage Frankenwald an der Autobahn A9 auf Höhe der Gemeinde Berg die Insassen eines Pkws der Marke Opel. Bei der verdachtsunabhängigen Kontrolle fanden die Polizisten bei einem 29-Jährigen in der Hosentasche eine kleine Tüte mit weißem Pulver.