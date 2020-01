Gestohlenes Handy aufgefunden 19-Jährige in Spielhalle mit Hehlerware erwischt

Am Montag, 13. Januar, um 1.20 Uhr wurde in einer Spielhalle in der Spitalstraße in Schwandorf eine 19-jährige Schwandorferin einer Personenkontrolle unterzogen.