Peinlich 21-Jähriger schläft mit heruntergelassener Hose auf der Motorhaube ein

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntagmorgen, 12. Januar 2020, wurde ein 21-jähriger Schwandorfer in der Löllstraße in Schwandorf schlafend auf der Motorhaube eines Pkw vorgefunden.