Die Polizei sucht Zeugen Unbekannte wollten in eine Kirche einbrechen

Foto: boggy22/123RF (Foto: boggy22/123RF)

Mitglieder des Kirchenvorstandes teilten der PI Marktredwitz am Samstagnachmittag, 11. Januar, mit, dass sie die Türe zur Sakristei der evangelischen Kirche am Kirchberg in Schirnding offen stehend vorgefunden hatten.