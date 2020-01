Über 25.000 Euro Schaden Zu schnell unterwegs – alkoholisierter Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Die PI Marktredwitz erhielt Sonntagfrüh, 12. Januar, gegen 2.25 Uhr, eine Mitteilung über einen verunfallten Pkw am „Selber Kreisel“.

SELB/LANDKREIS WUNSIEDEL Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass die drei Fahrzeuginsassen aus Thüringen mit einem Firmenfahrzeug aus Richtung Asch kommend die Staatsstraße 2179 befahren hatten und den Kreisverkehr in Richtung Auffahrt A93 durchfahren wollten. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholisierung verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über die Verkehrsinsel und anschließend in den Seitengraben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.500 Euro. Die drei Fahrzeuginsassen standen alle erheblich unter Alkoholeinfluss und machten widersprüchliche Angaben über die Fahrereigenschaft. Die Staatsanwaltschaft Hof ordnete daraufhin bei allen drei Personen eine Blutentnahme und die Sicherstellung des geführten Pkw zur Spurensicherung an. Da die Fahrzeuginsassen alle noch leicht verletzt waren, wurden sie in umliegende Krankenhäuser zur Behandlung und zur Durchführung der Blutentnahmen transportiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und anderen Delikten wurde eingeleitet. Neben mehreren Polizeifahrzeugen waren auch starke Kräfte des BRK und der Feuerwehr im Einsatz.