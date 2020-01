Vandalen unterwegs Sechsköpfige Jugendgruppe zieht durch Weiden und randaliert – Zeuge sieht einen der Jugendlichen mit Leitpfosten unter dem Arm

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend, 11. Januar 2020, gegen 20 Uhr, eine sechsköpfige Jugendgruppe wie sie in Weiden von einer zerstörten Bushaltestelle am Hetzenrichter Weg in Richtung Campus zogen. Einer aus der Gruppe trug einen herausgerissenen Straßenleitpfosten unterm Arm. Als die Gruppe den Zeugen bemerkte, bewegte sie sich schnell in nördliche Richtung. Dort konnten sie von der schnell eintreffenden Polizeistreife vorläufig festgenommen werden.