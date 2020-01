Schlechter Scherz Geschwister wählen Polizeinotruf zum Spaß

(Foto: Polizei Bayern)

Am Freitag, 10. Januar, gegen 17 Uhr wählten in Steinberg am See zwei zehn- und elfjährige Geschwister den Polizeinotruf und gaben an, dass ein Unfall passiert sei.