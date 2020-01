Feuerwehr konnte Brand löschen Brennende Kerze löst Wohnungsbrand aus – 59-Jährige schläft und erleidet Rauchvergiftung

(Foto: naturemania/123RF)

Am Sonntagmorgen, 12. Januar 2020, gegen 7.30 Uhr, wurde ein Anwohner auf einen Rauchmelder-Alarm in einer Wohnung eines mehrstöckigen Gebäudes in Mitterteich aufmerksam. Er verständigte über den Notruf die Feuerwehr. Durch die Feuerwehr wurde der Wohnungsbrand gelöscht.