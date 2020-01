Beziehungsstreit und Drogen Hiebe statt Liebe und Anzeige wegen Betäubungsmittelverstoßes – Marihuana lag frei auf dem Wohnzimmertisch der Streitenden

Am Samstagnachmittag, 11. Januar 2020, wurde die Polizei wieder einmal zu einem Beziehungsstreit in eine Wohnung in der Innenstadt von Weiden gerufen. Das Pärchen konnte ihren Streit beziehungsweise ihre scheinbar handfesten Beziehungsprobleme nicht selbst lösen und die Polizei sollte eingreifen.