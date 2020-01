Whiskey-Dieb Karton mit doppeltem Boden – vier Flaschen geklaut

(Foto: monticello/123rf.com)

Am Samstag, 10. Januar, gegen 10 Uhr war in Schwandorf am Brunnfeld in einem großen Verbrauchermarkt ein 33-jähriger Osteuropäer unterwegs. Weil er einen Umzugskarton mitführte, erweckte er die Aufmerksamkeit des Ladendetektivs. Wenig später stellte sich heraus: zu Recht.