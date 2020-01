Schaden in Höhe von 200 Euro Kupferfallrohre an Wohnhaus abmontiert und geklaut

Im Zeitraum vom 4. bis 11. Januar 2020 wurden in Schwandorf in der Rölsstraße an einem Wohnhaus eines 25-Jährigen zwei Fallrohre aus Kupfer abmontiert und gestohlen.