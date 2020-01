Beteiligte zu Vernehmungen vorgeladen Zunächst verbaler Streit endet mit Körperverletzungen – Ursache noch unbekannt

(Foto: uj)

Am Samstagmorgen, 11. Januar 2020, gegen 2.50 Uhr, gerieten in der Bahnhofstraße in Weiden zwei Männer mit einem dritten Mann in einen zunächst verbalen Streit, der nach kurzer Zeit in eine handfeste Auseinandersetzung mündete.