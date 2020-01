1.000 Euro Schaden verursacht Unbekannter fährt gegen Heckstoßstange eines geparkten Autos und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

(Foto: Bjoern Hennrichs/123rf.com)

Am Freitag, 10. Januar 2020, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, parkte eine 23-jährige Marktredwitzerin ihren schwarzen Renault Clio zuerst in der Rosenstraße und danach in der Bernadottestraße in Marktredwitz. In diesem Zeitraum muss ein Unbekannter an einer der beiden Örtlichkeiten mit seinem Fahrzeug gegen die linke Seite der Heckstoßstange der Dame gefahren sein und damit Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht haben.