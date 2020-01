Zeugen gesucht Erneuter Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus – Polizei bittet um Hinweise zu Serie in Marktredwitz

Am Freitag, 10. Januar 2020, in der Zeit von Mitternacht bis 8 Uhr in der Früh, hat ein Unbekannter versucht, in der Egerstraße in Marktredwitz die Haustüre eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro, ein Entwendungsschaden entstand nicht.