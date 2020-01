Geparktes Auto angefahren Aufmerksame Zeugin notiert das Kennzeichen des Unfallverursachers

(Foto: qvist/123RF)

Am Freitagnachmittag, 10. Januar 2020, stellte ein 55-Jähriger aus Issigau seinen Pkw BMW am Henri-Marteau-Platz in Lichtenberg ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, wurde er von einer Dame angesprochen, die beobachtet hatte, dass kurz vorher ein Pkw gegen das geparkte Fahrzeug des Issigauers gefahren war.