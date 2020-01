Unfallflucht geklärt Verursacherfahrzeug auf demselben Parkplatz entdeckt

(Foto: Ursula Hildebrand)

Derzeit befindet sich eine Berlinerin zu einer Reha-Maßnahme in der Klinik Auental. Am Dienstag, 7. Januar 2020, parkte sie ihren Pkw Mini auf dem Parkplatz der Klinik. Als sie am Freitag, 10. Januar 2020, wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie vorn links einen frischen Unfallschaden fest.