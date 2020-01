Zeugen gesucht Einbrecher entwenden Bargeld – 2.000 Euro Sachschaden

(Foto: 123rf.com)

Bargeld erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Hof am Freitagabend, 10. Januar 2020. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.