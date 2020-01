6.000 Euro Schaden 53-Jähriger fährt aus Unachtsamkeit über Verkehrsinsel und gegen Gartenzaun

Sachschaden von circa 6.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagnachmittag, 9. Januar 2020, in Oberkotzau. Ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Hof fuhr über eine Verkehrsinsel und gegen einen Gartenzaun.

OBERKOTZAU Gegen 17.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem VW Polo die Kautendorfer Straße von Rehau kommend in Richtung Oberkotzau. Aus Unachtsamkeit fuhr er zuerst über die dort befindliche Verkehrsinsel, kam ins Grasbankett und anschließend am Gartenzaun eines Anwesens in der Kautendorfer Straße zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer zum Glück nicht. Am Fahrzeug und am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.