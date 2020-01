Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt zu Einbrüchen in Stulln und Schmidgaden

(Foto: 123rf.com)

Am Freitag, 10. Januar 2020, in der Zeit zwischen 0 und 5 Uhr, drangen in der Hauptstraße 25 in Stulln bisher nicht bekannte Täter in die dortige Gaststätte ein, wobei ihnen eine Kasse mit eher geringem Bargeldbetrag in die Hände fiel.