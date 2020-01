Crash in Schwandorf Vorfahrt missachtet – fast 20.000 Euro Schaden bei zwei Unfällen

(Foto: bwylezich/123RF)

Am Donnerstag, 9. Januar, gegen 18.20 Uhr, befuhr eine 23-Jährige aus Regensburg mit ihrem Nissan Micra die Bundesstraße B85 stadteinwärts in Richtung Schwandorf und wollte dann nach links auf den Zubringer zur A93 in Richtung Regensburg abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und auf der B85 in Richtung Wackersdorf fahrenden Maruti Alto einer 54-Jährigen aus Wackersdorf.