Im Supermarkt Geldbörse aus der Handtasche einer Seniorin geklaut

Ihre täglichen Einkäufe erledigte eine 79-jährige Ambergerin in einem Lebensmittelmarkt am Mosacherweg. Als es am Donnerstag, 9. Januar 2020, 12 Uhr, ans Bezahlen ging, musste sie feststellen, dass ihr Geldbörse während des Einkaufs aus ihrer offen getragenen Umhängetasche gezogen wurde.