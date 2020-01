Die Polizei sucht Zeugen Fahrrad und Kettensäge gestohlen

Am Mittwoch, 8. Januar, vermutlich gegen 23.45 Uhr wurde aus einer unversperrten Garage im Gerhard-Hauptmann-Weg in Rehau eine Stihl-Kettensäge Typ „MS181“ mit 35-Zentimeter-Schwert von bislang Unbekannten entwendet.

REHAU/LANDKREIS HOF In der derselben Nacht wurde in unmittelbarer Nähe aus einem Garten in der Jean-Paul-Straße auch ein schwarzes Trekkingbike der Marke „Victoria“ mit zwei Satteltaschen gestohlen. Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizei in Rehau.